Kardashian und Barker haben heimlich geheiratet

Kardashian und Barker hatten zunächst am Sonntag die diesjährige Grammy-Verleihung besucht. «TMZ» hatte später vermeldet, dass das Paar im Anschluss an die Veranstaltung in einer Kapelle in «Sin City» geheiratet hatte. Anonyme Quellen hatten dem US-Promi-Portal verraten, dass es noch «mehrere» Hochzeitsfeiern geben werde. Diesen Eindruck machen auch die von Kardashian veröffentlichten Zeilen zu den Bildern.