Karina Mross lobt ihren Thomas Gottschalk in den Himmel

Beide haben immer noch «Schmetterlinge im Bauch», wie Karina einst in einem seltenen Paarinterview sagte. Auch am vergangenen Samstag schwärmt sie in grossen Zügen über ihren Partner und hatte gegenüber «Bild» nur lobende Worte für ihren Liebsten. Über welche von Thomas’ Eigenschaften Mross besonders schwärmt und was sie so sehr an ihm schätzt, haben wir zusammengefasst.