So schwer sich Lagerfeld mit dem Thema Nähe tat, so viel Freude bereitete es Brühl, «endlich eine Liebesgeschichte zu einem Mann spielen zu dürfen.» Die Momente, die er am Set mit Théodore Pellerin hatte, werde er nie vergessen. «Die Liebesgeschichte in dieser Serie war der Kern. Und das hat mich wahnsinnig erfüllt, auch im Nachhinein. Ich habe ihn (Anm. Pellerin) jetzt gerade in Paris gesehen und wir sind uns wieder in die Arme gefallen, weil wir wirklich ineinander verknallt waren, muss man sagen.» Tatsächlich erzählt «Becoming Karl Lagerfeld» mehr eine Liebesgeschichte, als dass sich intensiv mit dem künstlerischen Schaffen Lagerfelds auseinandergesetzt wird.