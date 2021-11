Karl Lagerfelds Hausrat kommt unter den Hammer

So findet sich in der illustren Kollektion, die beim New Yorker Auktionshaus unter den Hammer kommt, nebst vielen Möbelstücken, Nippes und Gemälden auch einige ikonische Gegenstände. Wie wärs mit einer Sammlung der legendären, fingerlosen Handschuhe des deutschen Modeschöpfers? Gemäss aktuellem Gebot ist man ab 1000 Franken dabei. Ein bisschen mehr muss man hinblättern, wenn man Interesse am kultigen, schwarzen Smoking von Yves Saint Laurent hat, den Lagerfeld so gerne trug. Oder einem Möbelstück des Designers Le Corbusier. Will man eines dieser Stücke sein Eigen nennen, muss man schon mehrere tausend Franken locker machen.