Choupette führt wahrlich kein Leben für die Katz'

Karl Lagerfeld würde sich bestimmt freuen, dass man sich auch nach seinem Tod noch so gut um seine flauschige Wegbegleiterin kümmert und es ihr an nichts fehlt. Wie gut, dass er Menschen in seinem Leben hatte, die ihm so nahe standen und sich mit Freuden Choupette annahmen. Kurz nach ihrem Geburtstag ging es dann für Choupette doch in die Luft und sie flog nach Ibiza, wo sie es sich gut gehen liess und einfach Katze sein konnte. Ja, ja, Büsi eines verstorbenen Modekönigs müsste man sein.