Karlie Kloss kauft Strandhaus für 25 Millionen Franken

Entworfen hatte es der renommierte kalifornische Architekt Harry Gesner (1925 – 2022). Das einzigartige, geschwungene Dach mit handgeschnittenen, schuppenartigen Kupferschindeln soll an brechende Wellen an der Küste erinnern. «Ich wollte, dass das Haus wie eine riesige Welle auf dem Höhepunkt ihrer Kraft aussieht», so Gesner im Buch «Houses of the Sundown Sea: The Architectural Vision of Harry Gesner». Ausserdem erinnert der Grundriss an das Sydney Opera House.