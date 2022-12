Messis grosser Traum

Die Besonderheit seines Werdegangs beginnt bereits nach der Kindheit in seiner Heimat Rosario, der drittgrössten Stadt Argentiniens. Doch so begabt Messi ist, so klein ist er aufgrund einer Wachstumsstörung. Eine Behandlung können sich die Eltern als Fabrikarbeiter und Putzfrau nicht leisten. Auch deshalb verlässt er Argentinien bereits als 13-Jähriger; beim FC Barcelona erhält Messi die nötige Medizin – und einen Vertrag. Die Unterschrift auf der berühmt gewordenen Serviette lagert heute im Safe einer Bank. «Ich verstand nicht wirklich, was es bedeutete, mein Land, meine Leute, meine Freunde zu verlassen und irgendwo anders, so weit weg, ein neues Leben zu beginnen», blickt er kürzlich in der spanischen Sportzeitung «Olé» zurück. «Aber ich habe nicht einmal gezögert.»