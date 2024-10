Kate Winslet – die Frau für komplexe Figuren

Seit dem Durchbruch 1997 mit «Titanic» ist Winslet zur wahren Kino-Ikone geworden. Am 7. Oktober, zwei Tage nach ihrem 49 Geburtstag, erhält sie deshalb am Zurich Film Festival den Golden Icon Award. Sie freut sich. Es ist ihr erstes Mal in der Limmatstadt, aber sie hat eine vage Erinnerung an eine Reise in die Schweiz während ihrer Kindheit: «Ich durfte damals meine Grossmutter in die Schweizer Alpen begleiten», erzählt sie. «Es war mit Freunden von ihr, und wir wohnten in einem hübschen kleinen Chalet.» Sie müsse um die sechs Jahre alt gewesen sein. Sie weiss nur noch, dass jemand ein Sackmesser hatte. «So eines mit Zapfenzieher, Messer, Nagelfeile und vielem mehr. Ich wollte all die Funktionen zählen und schnitt mich prompt. Ich habe seither eine Narbe am Finger.»