Dass sich Winslet so für Ehrlichkeit einsetzt, liegt an ihrem Ehrgeiz, eine Rolle auf möglichst authentische Art zu verkörpern. Winslets Polizistin ist eine Frau mittleren Alters, die im Laufe der Serie und während ihrer Ermittlungen in einem Mordfall immer mehr mit dem Dahinscheiden ihres eigenen Privatlebens konfrontiert wird.