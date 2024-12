Die Diskussionen im Netz über die Spenden von Politikern gehen derweil weiter. Auch darüber, ob Politiker bei solchen Unterhaltungs-Spenden-Shows überhaupt teilnehmen sollten. Hickhack hin oder her, was am Schluss für Kinder in Not zusammengekommen ist, lässt sich sehen: Es wurden bei «Herz für Kinder» insgesamt über 23 Millionen Euro gesammelt – das sind über zwei Millionen mehr, als noch im letzten Jahr.