Das Line-up für das Krönungskonzert von König Charles III. (74) steht fest. Und das kann sich sehen lassen: Katy Perry (38), Lionel Richie (73) und die Band Take That werden am 7. Mai auf Schloss Windsor vor rund 20.000 Menschen auftreten, wie die BBC mitteilte. Für das Trio aus Gary Barlow (52), Howard Donald (54) und Mark Owen (51) wird es die erste Live-Show seit 2019 sein. Ex-Bandmitglied Robbie Williams (49) hatte einen Auftritt mit der Band zuvor bereits ausgeschlossen.