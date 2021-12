Katy Perry und Orlando Bloom geben sich Modetipps

Was Stilfragen anbelangt, sind Katy Perry, 37, und Orlando Bloom, 44, offenbar schonungslos ehrlich zueinander. Das hat die Sängerin jüngst während eines Auftritts in der «E! News»-Show «Daily Pop» verraten. Auf die Frage der Moderatorin, ob sich das Paar gegenseitig Tipps vor Auftritten, wie etwa vor Perrys Las-Vegas-Show Ende Dezember, geben würde, antwortete die 37-Jährige: «Gestern hat er etwas gedreht und war in voller Montur. Wir haben über die Kostüme und über das Make-up gesprochen.»