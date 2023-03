Darum liebt Keanu Reeves die Schweiz so sehr

Nicht nur für Filmpromos in der Schweiz

Keanu Reeve ist allerdings nicht nur für seine Filme in der Schweiz, um für diese die Werbetrommel zu rühren. Anfang der 1990er hielt er sich sehr oft in Lausanne auf – so oft, dass man munkelte, er suche dort bereits eine Wohnung. Doch der Grund seiner viele Besuche war ein trauriger, denn seine Schwester Kim war an Leukämie erkrankt und liess sich in einer Klinik in der Westschweiz behandeln. Keanu besuchte sie, so oft es ihm möglich war, sass mit ihr zusammen im Spitalcafé und kümmerte sich rührend um seine kleine Schwester. Kim Reeves besiegte den Krebs und lebt heute ein zurückgezogenes Leben.