Über fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Johnny Depp (59) als Captain Jack Sparrow auf den Kinoleinwänden zu sehen war. Seit dem fünften «Fluch der Karibik»-Film mit dem Titel «Pirates of the Caribbean: Salazars Rache» erschien es unwahrscheinlich, dass Depp in seine ikonische Rolle noch einmal zurückkehren würde. Denn der Star war in einen langwierigen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36) verstrickt. Nun berichtet jedoch «The Sun», dass der 59-jährige Depp bereits im Februar kommenden Jahres für Testaufnahmen zu «Fluch der Karibik 6» in England vor der Kamera stehen soll.