«Rippenfraktur bei Akrobatik-Proben erzwingt Pause»

Nach Konzerten in Bremen hätte Fischer auch in Köln mehrere Shows spielen wollen. Auf der Website des Veranstalters Live Nation steht kurz und knapp: «Helene Fischer muss Tourstart verschieben. Rippenfraktur bei Akrobatik-Proben erzwingt Pause. Premiere jetzt am 11. April in Hamburg. Bremer und Kölner Konzerte werden nachgeholt.» Wann genau, steht derzeit aber offenbar noch nicht fest. Nach Hamburg sind Stationen unter anderem in Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Berlin, München, Wien oder auch Zürich geplant.