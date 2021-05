Für uns Ärzte und Anatomen steht die Sachinformation im Vordergrund. In der detaillierten Herausarbeitung der Strukturen steckt daher auch die meiste Arbeit. Wir benötigen in der Regel mehrere hundert Arbeitsstunden für einen einzigen Körper. Die Objekte müssen ästhetisch anzuschauen sein, so dass wir uns als Betrachter nicht abgestossen fühlen oder den Eindruck bekommen, in einer Horrorshow zu sein. Die Ganzkörperplastinate sind daher alle in aufrechter, lebensnaher Pose dargestellt.