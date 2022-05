Keiner war näher dran an den Stars als Paparazzi-Papst Ron Galella

«Was willst Du denn noch, was Du nicht schon hast?» fragte Brando Galella, als dieser ihn bis in ein Restaurant in New York verfolgte. «Ein Foto ohne Sonnenbrille. Das ist es, was die Chefredaktoren wollen», soll Galella geantwortet haben. Darauf verlor Brando die Fassung und schlug ihm mit einem einzigen Schlag fünf Schneidezähne heraus und brach ihm den Kiefer. Später verklagte Galella Brando und die beiden einigten sich auf eine Schadenszahlung von 40'000 US-Dollar.