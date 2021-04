Kelly Family: Barby Kelly ist tot

Barby Kelly ist tot. Die Schwester von Angelo, 39, Paddy, 43, Joey, 48, und Co. ist «nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen», teilt die Kelly Family auf ihrer Facebook-Seite mit. «Wir sind in tiefer Trauer und bitten um Verständnis, dass wir uns derzeit nicht weiter dazu äussern. Wir werden Barby unendlich vermissen und sie immer in unseren Herzen tragen», heisst es weiter.