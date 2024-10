Kerstin Ott tut sich schwer mit der veganen Ernährung

Auch thematisch spreche sie viele Bereiche an, in den Songs geht es etwa um Liebe, das Thema Sucht oder gesellschaftskritische Themen. «Um das Thema Sucht dreht sich zum Beispiel der Song ‹Was wäre ich ohne Dich›», erzählt Ott. «Ich habe selbst schon einige Erfahrung mit verschiedenen Süchten in meinem Leben gemacht und könnte darüber wirklich auf jedem Album einen Song schreiben.» Sie sei von Natur aus ein sehr optimistischer Mensch und wühle sich «auch aus dunklen Höhlen wieder raus. Natürlich ist es viel einfacher, mit Menschen an seiner Seite, denen man vertraut und die man liebt. Deshalb bin ich sehr dankbar so tolle, langjährige Freunde zu haben und auch die Familie ist immer am Start.»