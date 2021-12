Kim Kardashian besteht endlich ihr Jura-Examen

«Wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich wirklich stolz auf die Frau, die sich heute darin spiegelt», so Kardashian nach ihrem Erfolgserlebnis. In einem langen Text unter ihrem Post erklärt sie, wie sie die harte Zeit des Büffelns erlebte und man spürt deutlich, was für eine grosse Last ihr von den Schultern fällt: «Ich bin jedes Mal wieder aufgestanden und habe weiter gelernt und es wieder versucht, bis ich es geschafft habe!»