Laut der Webseite des Auktionshauses gehörte der Anhänger zur Schmucksammlung des britisch-palästinensischen Geschäftsmanns Naim Attallah (1931-2021). Das Schmuckstück wurde 1920 vom Londoner Juwelier Garrard & Co erschaffen. Attallah erstand das Kreuz in den Achtzigern und verlieh es mehrmals an Prinzessin Diana, unter anderem trug diese es 1987 bei einer Charity-Gala. Sie soll die einzige Person sein, die das Schmuckstück jemals getragen hat.