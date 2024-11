Heidi Klum (51) wird sich in Zukunft noch mehr Mühe geben müssen, ihren Titel als Queen of Halloween zu behalten, denn Kim Kardashian (44) ist ihr dicht auf den Fersen. Zum diesjährigen Gruselfest hat sich der Social–Media–Star in ein aufwändiges Kopf-bis-Fuss-Kostüm geschmissen, was sonst ja meist Klums Spezialität war.