Kann Tom Kaulitz nicht richtig deutsch sprechen?

Wie heisst es so schön? Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Das scheint bei Stiefvätern nicht anders zu sein, zumindest, wenn man sich die Situation in der Familie von Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33) anschaut. Das Model hat insgesamt vier Kinder, drei davon sind Teenager und damit voll in der Pubertät. Vielleicht ist das der Grund, wieso sie sich jetzt so gerne über ihren Stiefvater lustig machen – und ihn damit an seinen sprachlichen Fähigkeiten zweifeln lassen.