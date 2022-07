Kirsten Dunst und Jesse Plemons haben geheiratet

Das Schauspielerpaar Kirsten Dunst (40) und Jesse Plemons (34) haben geheiratet. Das bestätigte ein Sprecher von Dunst dem «People»-Magazin und «Page Six». «Weitere Details werden nicht bekannt gegeben», erklärte der Vertreter des Hollywoodstars. Laut «Page Six» traten die beiden bereits am vergangenen Wochenende auf Jamaika vor den Traualtar. Die Feier soll in einem Luxusresort in der Kleinstadt Ocho Rios stattgefunden haben.