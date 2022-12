2005 spielte sie in der Sitcom «Fat Actress» eine fiktive Version ihrer selbst, die mit Übergewicht zu kämpfen hat. In ihrer eigenen Reality-TV-Show «Kirstie Alley‹s Big Life» (2010) wurde ebenfalls ihr Kampf gegen die Kilos thematisiert. Zudem veröffentlichte sie das Buch «How To Lose Your Ass and Regain Your Life». In späteren Jahren war Alley in einigen TV-Shows zu sehen, darunter das US-«Let›s Dance»-Pendant «Dancing with the Stars», das britische «PBB»-Pendant «Celebrity Big Brother» oder die US-Version von «The Masked Singer».