Harington und Leslie standen als Jon Schnee und Ygritte für «Game of Thrones» gemeinsam vor der Kamera, bevor sie auch im echten Leben ein Paar wurden. Erstmals zeigten sie sich 2016 bei den Olivier Awards in London als Paar auf dem roten Teppich, 2017 bestätigten sie ihre Verlobung. 2018 folgte die Hochzeit in Schottland, Anfang 2021 bestätigten sie, dass ihr Sohn zur Welt gekommen war.