Heidi Klum wünscht sich von Tom Kaulitz eine «grosse Geburtstagsfeier»

Heidi Klum (49) hat am 1. Juni einen besonderen Tag zu feiern: ihren 50. Geburtstag. In einer neuen Ausgabe der «Jennifer Hudson Show» hat die Vierfachmutter mit der 41-jährigen Schauspielerin über ihre Partypläne gesprochen und klargestellt, dass Ehemann Tom Kaulitz (33) dafür zuständig sei. «Ich habe meinem Mann gesagt, dass er sich besser darum kümmert, dass es gut wird», so Klum.