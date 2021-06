Bisher war es in der britischen Königsfamilie so: Besteigt eine Königin oder ein König den Thron, dann erhalten alle Enkelkinder den Titel Prinz oder Prinzessin. Doch damit soll Schluss sein, wenn Prinz Charles, 72, dereinst Monarch werden sollte. Laut der englischen Zeitung «Mail on Sunday» will Charles verhindern, dass seine Enkelkinder Archie, 2, und dessen vor kurzem geborene Schwester Lilli zu diesen Ehren kommen.