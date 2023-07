Die Fans von Radsportlegende Jan Ullrich (49) erwartet ein besonderer Einblick in das Leben des 49-Jährigen. Wie Amazon Prime Video angekündigt hat, wird am 28. November die vierteilige Doku-Serie «Jan Ullrich – Der Gejagte» bei dem Streamingdienst abrufbar sein. Ein erster Teaser wurde am Dienstag (18. Juli) veröffentlicht und darin schockiert der Ex-Profisportler mit einem Geständnis: «Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whiskey wie Wasser getrunken.» Der Missbrauch der Suchtmittel habe ihn laut eigenen Aussagen sogar «bis kurz vor Exitus» getrieben.