«Ihr Lebensstil bringt sehr viel Ablenkung mit sich»

Doch gerade bei einem zweiten Anlauf als Paar, muss man viel Arbeit in die Selbstreflexion und Kommunikation stecken, erklärt Margareta Hofmann (65), Paartherapeutin bei Paarberatung & Mediation im Kanton Zürich: «Es braucht ständige Abgleiche mit dem neuen alten Partner. Man sollte sich ehrlich darüber austauschen, was man für Bedürfnisse und Ansprüche in dieser Beziehung hat. Dabei sollte man authentisch und ehrlich sein und nicht idealisieren oder schauspielern.» Dass im Falle von Lopez und Affleck beide eine erfolgreiche Karriere im Showbusiness haben, mache die Situation noch anspruchsvoller, erklärt die Expertin. «Ihr Lebensstil bringt sehr viel Ablenkung mit sich. Jeder hat eine ganze Entourage von Angestellten um sich.» Beide hätten viele Engagements, Filmpremieren, Fotoshootings, es herrsche ein ständiger Rummel. «Nur im ständigen Rummel kann man keine sichere Verbindung und kein Vertrauen aufbauen. Und das ist vor allem für ein Paar wichtig, das sich in der Vergangenheit schon einmal getrennt hat.»