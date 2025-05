Kommt der Trump-Gegner Bad Bunny jetzt in die Schweiz?

Stehen bald zwei Plastikstühle vor dem Hallenstadion?

Hartgesottene US-Fans könnten dafür nach Europa reisen. Der Musiker wird in unseren Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien jeweils ein Konzert geben, in Spanien sogar gleich drei. In der Schweiz macht Bad Bunny aber (bisher) nicht Halt. Für einen Wochenendtrip dürfte sich das Konzert in der nahe gelegenen Stadt Mailand (I) am besten anbieten.