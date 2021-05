Konflikt in Israel bricht ihr das Herz

Der eskalierende Konflikt in ihrer Heimat Israel bricht Gal Gadot, 36, («Wonder Woman») das Herz. In den sozialen Netzwerken teilte sie am Mittwoch, 12. Mai, eine besorgte und versöhnende Botschaft mit ihren Followern. «Ich bete für bessere Tage», schrieb die schwangere Schauspielerin.