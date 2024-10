Sie lässt ihn zappeln

Nun landete sie also in New York – «es war ein Dienstagnachmittag, das weiss ich noch genau» –, wurde von einer Limousine der Modelagentur nach Manhattan gefahren. «Ich sah das Empire State Building, das Chrysler Building, die Twin Towers. Ich kannte diese Silhouette aus den Filmen, nun war ich mittendrin. Es war atemberaubend.» Sie bekommt rasch Aufträge, kann sich eine eigene Wohnung in einem Brownstone-Building an der Park Avenue leisten, verdient gutes Geld. Ihr amerikanischer Traum erfüllt sich. Die junge Frau ist stolz, arbeitet, kann neben Slowenisch, Italienisch, einigen Brocken Französisch auch Englisch sprechen. Auf einer Party wird sie von einem Herrn in Begleitung einer blonden Frau angesprochen. «Hi, ich bin Donald Trump», sagt er. «Hello, ich bin Melania», sagt sie. Ein kurzer Small Talk. «Aber ich spürte eine magnetische Energie», erinnert sie sich. Er will ihre Telefonnummer, sie weist die Bitte höflich zurück, sagt, er könne ihr ja seine Nummer geben. Sie wartet mit einem Anruf, reist erst für Fotoshootings in die Karibik. Danach treffen sie sich wieder. Und sollten sich nie mehr trennen.