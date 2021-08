Die Musik-Szene trauert: Der Kool-&-the-Gang Mitbegründer Dennis «Dee Tee» Thomas ist tot. Das teilte die Band in einem emotionalen Instagram-Post mit. Demnach starb der Saxofonist im Alter von 70 Jahren in seinem Haus in New Jersey. Er sei dort friedlich eingeschlafen. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Thomas hinterlässt seine Frau Phynjuar Saunders Thomas, zwei Söhne sowie eine Tochter.