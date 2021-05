Kostete Bill Gates eine Affäre den Job bei Microsoft?

Warum verliess Bill Gates, 65, im März 2020 wirklich den Verwaltungsrat des Software-Riesen Microsoft? Der Gründer des Konzerns gab damals an, sich mehr um seine Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung kümmern zu wollen, doch bereits damals machten Zweifel die Runde. Nun will das «Wall Street Journal» den wahren Grund erfahren haben: eine aussereheliche Affäre. Das Magazin berichtet, dass sich eine Ingenieurin mit einem pikanten Brief an den Aufsichtsrat gewendet haben soll.