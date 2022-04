Der Familien-Auftritt bei «Jimmy Kimmel Live!» diente der Promotion der neuen Hulu-Serie «The Kardashians» (Start am 14. April). Er erfolgte nur wenige Tage nachdem sich Kourtney Kardashian und Travis Barker (46) in Las Vegas das Jawort gegeben hatten. Das Paar hatte dort am Sonntag zunächst die diesjährige Grammy-Verleihung besucht. «TMZ» hatte später vermeldet, dass es im Anschluss an die Veranstaltung in einer Kapelle in «Sin City» geheiratet hatte.