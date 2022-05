Kourtney Kardashian: Reality-Star ändert Nachnamen auf Instagram

Bei Kourtney Kardashian und Travis Barker sind alle guten Dinge drei, zumindest was das Heiraten anbelangt: Mit einer romantischen Feier im italienischen Fischerdorf Portofino gab sich das Paar am Wochenende wiederholt das Jawort. Vor der Feier in Italien gab es im Frühjahr zunächst eine Spontan-Hochzeit in Las Vegas. Die standesamtliche Trauung folgte im Mai in Santa Barbara.