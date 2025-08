Kris Jenner hat auf neuem Bild sechs Zehen

Die Bilder postete Kris Jenner anlässlich der Geburtstagsfeier ihrer Mutter Mary Jo Campbell, die 91 Jahre alt wurde. Die Familie führte die Jubilarin in Beverly Hills zum Lunch aus. «Der schönste Tag, an dem ich den 91. Geburtstag meiner Mutter gefeiert habe. Mittagessen in The Ivy, umgeben von Liebe!», schreibt Jenner zur Bilderserie.