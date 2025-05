Kris Jenner sieht jünger aus als ihre Töchter

Derartige Eingriffe können bis zu 150'000 Franken kosten

Dr. Wedler bietet mit fast 30 Jahren Erfahrung als Schönheitschirurg dieselben Eingriffe an. In seiner Klinik würden ähnliche Operationen zwischen 25'000 und 30'000 Franken kosten. «Es kann je nach Klinik aber auch bis zu 150'000 Franken teuer werden», fügt er an.