Kristen Stewart kann nicht aufhören, an Diana zu denken

Sie habe sich stundenlang mit Dianas Akzent befasst, sei regelrecht besessen davon gewesen. So habe sie zum Einschlafen Aufnahmen und Videos, die Diana beim Sprechen zeigen, angehört. Dabei hat sie die verstorbene Mutter von Prinz William, 39, und Prinz Harry, 36, ins Herz geschlossen: «Sie bedeutet mir sehr viel, aber es ist noch relativ neu, da ich in Los Angeles und nicht in England aufgewachsen bin», beschreibt Kristen Stewart. «Vor dem Film war sie nicht im Vordergrund meines Denkens. Jetzt kann ich nicht aufhören, an sie zu denken.»