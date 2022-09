Die Lungenfibrose konnte offenbar in einem frühen Stadium nachgewiesen werden, was sich günstig auf die Behandlung auswirke, so der Arzt. Das stimmte auch Mette-Marit positiv. Obwohl die Erkrankung zeitweise ihr Leben einschränken werde, sei sie froh, dass die Lungenfibrose so früh entdeckt worden sei. Sie wolle weiter so gut wie möglich arbeiten und am offiziellen Programm teilnehmen, erklärte die Kronprinzessin vor fast vier Jahren.