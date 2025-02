Kultserie beeinflusst Mode, soziale Medien und sorgt für Reiseboom

Reiche Touristen in einem exklusiven, exotischen Luxus-Ressort und ein mysteriöser Todesfall. Das ist die Ausgangslage des Streaming-Phänomens «The White Lotus». Die dritte Staffel der gefeierten Serie ist am Montag, 17. Februar 2025 auf Sky gestartet und schlägt – wie bereits die beiden Vorgänger – hohe Wellen. Den Erfolg der Serie sehen Fans und Kritiker in der raffinierten Kombination aus scharfer Satire, exzellenter Besetzung und einer zeitgemässen Auseinandersetzung mit sozialpolitischen Themen. «The White Lotus» seziert auf brillante Weise die Privilegien der Reichen, ihre toxisch geprägten Beziehungen und die damit verbundenen Machtdynamiken mit dem unterprivilegierten Hotelpersonal.