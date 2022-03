Mila Kunis wurde in der Ukraine geboren

Das Schauspieler-Ehepaar hatte am 4. März um Unterstützung für die Ukraine gebeten. Nach 48 Stunden kam bereits die Hälfte der Spenden zusammen. Die beiden hatten ebenfalls in einem Video zu der Aktion aufgerufen. Darin sagte die Schauspielerin unter anderem: «Ich wurde 1983 in Czernowitz in der Ukraine geboren und bin 1991 nach Amerika gekommen.»