Den Song «Now and Then» gibt es eigentlich schon lange, John Lennon hat ihn noch zu Lebzeiten ins seiner Wohnung in New York aufgenommen. 14 Jahre nach seinem Tod übergab seine Witwe Yoko Ono (90) die Kassette mit den Aufnahmen Paul McCartney (81) mit dem Wunsch, daraus etwas zu machen. Doch die Audioqualität war schlecht und wegen eines lauten Brummens und dem zu leisen Gesang von John Lennon konnte man die Stimme nicht vom Instrument trennen und für eine neue Aufnahme verwenden. 1995 versuchte sich McCartney noch einmal an «Now and Then» und liess sogar George Harrison seinen Teil mit der akustischen Gitarre einspielen – die gewünschte Qualität konnten die Beatles-Mitglieder aber trotzdem nicht erreichen und die Kassette verschwand für fast 20 Jahre in einer Schublade.