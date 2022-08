Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Hochzeit von Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53). Unmittelbar vor dem Mega-Event hatte das Paar jedoch offenbar eine Schrecksekunde zu durchleben: Wie britische und US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, musste Afflecks Mutter Christine Anne Boldt per Krankenwagen in ein Hospital gebracht werden. Angeblich ist sie von einem Steg gefallen und hat sich dabei am Bein verletzt. Affleck selbst hat sie gefunden und die Ambulanz informiert.