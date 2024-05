Weltstar Tina Turner (†83) liebte ihr Leben in der Schweiz. Über 25 Jahre verbrachte die Queen of Rock 'n' Roll mit ihrer grossen Liebe Erwin Bach (68) in der Villa Algonquin in Küsnacht an der Zürcher Goldküste. Dort verstarb sie am 24. Mai 2023 nach langer Krankheit. Rund um den Globus trauerten Menschen um eine der grössten Stimmen, eine beeindruckende Künstlerin, ihr Idol. Menschen aus aller Welt pilgerten zu ihrem Haus, vergossen Tränen, legten Blumen und Briefe nieder. Der Andrang war vorübergehend so gross, dass der Verkehr auf der Seestrasse geregelt werden musste.