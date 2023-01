Aus Wolf wurde Arie

Kylie Jenner und ihr Partner, der Rapper Travis Scott (31), begrüssten im vergangenen Februar ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt. Ursprünglich nannten sie ihn Wolf, gaben allerdings am 21. März bekannt, den Namen ihres zweiten Kindes mittlerweile geändert zu haben. In einem Instagram-Post sagte Jenner auch in Richtung Presse: «Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er es ist. Ich wollte das nur mitteilen, weil ich überall den Namen Wolf lese.»