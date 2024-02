Sie habe von ihren Missgriffen in Sachen Liebe gelernt, sagt Superstar Kylie Minogue in einem Interview mit dem «People Magazine». Mit ihren 55 Jahren fühle sie sich als Single «befreit», so die Australierin und fügt an: «Ich geniesse den Frieden und die Freiheiten, die mir das Leben ohne Partner bietet. Mittlerweile treffe ich andere Entscheidungen als zu früheren Zeiten. Man darf einfach keine Angst vor dem Alleinsein haben. Die hatte ich.»