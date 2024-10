Kylie Minogue kommt im Sommer 2025 in die Schweiz

Kylie Minogue (56) kommt in die Schweiz! Die australische Popsängerin wird mit ihrer «Tension Tour» im Sommer 2025 die Welt bereisen und macht am 6. Juli Halt im Hallenstadion Zürich. Es wird Kylie Minogues grösste Tour seit 2011 werden, heisst es in einer Pressemitteilung. «Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen, die Tension-Ära zu feiern und vieles mehr!» so die Sängerin über ihre Vorfreude. Die Tour startet im Februar 2025 in ihrer australischen Heimat.