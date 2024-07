Nun sorgt die Musikerin allerdings wieder für Schlagzeilen: Denn, Gaga soll sich verlobt haben! Das hat die Pop-Ikone selbst – auch wenn vielleicht nicht ganz freiwillig – verraten. Doch von vorne. Die US-Amerikanerin schaute sich an den Olympischen Spielen in Paris am Sonntag von den Zuschauerrängen aus mit ihrem Partner Michael Polansky (46) ein Schwimmwettkampf an, als der französischen Premierminister Gabriel Attal (35) auf die Sängerin zukam und sie mit einer Umarmung begrüsste. Daraufhin trat sie einen Schritt zur Seite und stellte dem ihr offenbar gut bekannten Politiker ihren Lebensgefährten vor, dies laut dem «People»-Magazin mit den Worten «Das ist mein Verlobter».